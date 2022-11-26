力拚連任的國民黨金門縣長候選人楊鎮浯稍早在金門縣黨部前廣場上台承認敗選，願意與團隊接受這次選舉鄉親所做的選擇，除了仍感謝鄉親的支持，也恭喜對手陳福海順利當選，希望他在往後的四年，要用心執政、要以金門優先、要好好的照顧每一位鄉親，千萬不要辜負鄉親的期待。

楊鎮浯說，感謝所有關心此次縣長選舉結果的鄉親，這次敗選，要向大家致上最深的謝意與歉意，謝謝大家一起陪著他、支持他，可惜未來四年無法繼續為金門服務。

楊鎮浯也說，儘管現實不如人意，但大家一定要接受，因為這是民主的價值與可貴。雖然無法連任，但他相信這四年來所建立的制度及所做的革新，已經為未來打下基礎，將讓金門繼續往進步的路走。鄉親要對未來有信心，對金門有信心，更要對自己有信心。過去四年及這次選舉，已經讓大家看到金門價值的重要，金門必須向前走，必須朝進步的方向邁進。

楊鎮浯最後感性的說，此刻的心情很平靜，因為他知道選舉是一時的，金門的團結才是最重要的，感謝大家對他的支持，也感謝大家對國民黨的支持，再一次向全體金門鄉親，致上最深的謝意。