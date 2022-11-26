國民黨台北市長候選人蔣萬安。（楊亞璇攝）
國民黨台北市長候選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

台北市長「三腳督」藍綠白爭霸，國民黨台北市長候選人蔣萬安一路領先對手，民進黨候選人陳時中及無黨籍候選人黃珊珊已宣布敗選。蔣萬安晚間7點55分抵達競總，眾人搖旗吶喊「市長好」，並上台發表勝選感言。

蔣萬安先是高喊，「各位朋友，我們做到了！這一場價值的聖戰我們辦到了」，不只是他個人的勝利，更是每一位台北市民，用手中神聖的選票，讓善良戰勝側翼，讓正直戰勝謊言，讓民主戰勝黑箱，讓光明戰勝黑暗，謝謝你們，謝謝大家。

開票現場直擊！蔣萬安票數領先 支持者激動高喊「凍蒜」
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