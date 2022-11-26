台片《哈勇家》日前在金馬獎斬獲最佳導演、女配角2項大獎，導演陳潔瑤26日率領演員群林亭莉、張祖鈞、洪金輝、黃信赫和李瑄出席感謝簽名會，昨適逢縣市長大選，片中剛好也有選舉橋段，陳潔瑤則提到「阿嬤」林詹珍妹之所以沒出席活動，是為了回山上幫要選里長的家人助選。

陳潔瑤提到4年前寫劇本時，剛好也撞上選舉，「對部落來說，選舉也很重要，選鄉長的競爭特別激烈，幾乎可以算是那一個部落的領導者」，不過她希望在選舉告一段落後，大家可以繼續回歸初心，「輸贏不重要，最重要的還是身邊的家人」，更喊話要大家進場多多支持，無論輸贏，都能得到慰藉，更說即便近期台灣都在瘋選舉，以為今天大家忙投票，沒想到她們今天跑映後看到破百名觀眾，有感受到大家的踴躍，「看完《哈勇家》輸贏就不重要了，會感受到最重要的是家人」。

23歲的「AKB Team TP」成員林亭莉是首投族，但無奈這次因為忙於宣傳，沒時間投票，而她先前在金馬獎舞台上高歌電影主題曲〈烤火的房〉，第一句卻不慎忘詞，她笑稱「聽到阿公念族語，太感動了，一時沒唱中文，只唱族語」，但依舊難忘台上氛圍。至於片中演出鄉長候選人的洪金輝開玩笑說「誰知道4年後我會不會真的出來選舉」，當場被拱之後選里長，提到如何揣摩候選人，他表示今天站台就像是輔選，「我們在台灣，對選舉是不陌生的，所以那些台風對我來說難不倒我」。