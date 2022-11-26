民眾黨桃園市長候選人賴香伶在總部討論開票狀況。（蔡明亘攝）

今年九合一選舉將落幕，民眾黨桃園市長候選人賴香伶發表參選感言表示，這次擘劃桃園3C城市的願景、讓市民有藍綠以外新選擇的過程，已走到終點，感謝市民支持。雖這次準備不足、資源不夠，但桃園的第三勢力會一直存在，從票數來看，仍有數萬人期待藍綠以外的力量，未來會在國會和地方連線，持續協助桃園發展，「新政治的門開了，會繼續往前走」。

代表民眾黨首次投入地方首長選舉的賴香伶今晚在楊梅的競選總部發表感言，現場聚集許多支持者，到場陪伴觀看開票過程，賴也與民眾一一握手感謝支持，票數突破4萬票時，賴團隊與民眾都鼓掌歡呼，現場氣氛相當輕鬆歡樂。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶總部開票現場氣氛相當輕鬆歡樂。（蔡明亘攝）

賴香伶表示，她與團隊這次擘劃3C城市願景，要讓市民有新選擇的過程，已走到終點，完成對大家的承諾，鞠躬感謝投票給她的所有市民。她說，一路以來許多市民給她打氣與建議，她提出許多市政檢驗議題，可見桃園市長鄭文燦到選戰後期，確實螺絲鬆了，期待未來新市長，能參考她過去提出的婦幼、治安、公共工程、勞工安全與徵收案等問題，幫市民一一解決。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶與支持者相擁。（蔡明亘攝）

賴香伶提到，選舉過程中，感謝許多在地公民團體，讓她有發表政見與參與議題的機會，包括產業、教育、友善動物與環境團體等，她都參與其中。她認為在地草根力量非常重要，期待未來市府可看重與公民團體的對話，建立資訊透明的開放政府平台，與市民開啟新信任關係。

許多支持者到民眾黨桃園市長候選人賴香伶總部一同觀看開票過程。（蔡明亘攝）

賴香伶喊話，今年第三勢力民眾黨在桃園參選，因準備不足、資源有限，沒開出很好的成績，但這一步已踏出去，仍有數萬市民投給她與無黨籍桃園市長候選人鄭寶清，這是非常難得的票數，相信這份力量未來會引導更多人看見主動參政的重要性，並加入新的力量，從今日開始，歡迎期待出現新政治的市民與她們聯繫，討論對於市政議題的想法。

賴香伶說，參選時有建立政策共筆平台，如今選舉結束要重新啟動，大家可繼續寫下對市政的想法，無論地方自治或中央立法，或許真的有機會完成，強調這個平台在選後會繼續存在，她也許諾，會在國會和地方連線，協助地方需求與桃園發展。

賴香伶強調，即使沒當選市長，她的心和承諾都不會改變，能在這個特別的台灣歷史時機中，擔任展開新政治的角色，感到非常榮耀與驕傲，相信這道新政治的門已經開啟，未來會繼續努力往前走。