嘉義市東區議員選舉，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節以2813票當選，而國民黨傅大偉議員得到最高票完成5連霸，官司纏身的戴寧繼續連任，現年80歲張榮藏當了9任議員，此次第10次當選議員，是嘉義市議壇長青樹。
顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節是此次選舉最受矚目的嬌點，受網紅小商人力挺、名字最長有16字、主持電競節目的女直播主、穿爆乳裝大方秀事業線，市長黃敏惠也與她同框，她初入政壇就是話題女王，搶鏡、搶聲量，未來的問政表現將備受關注。
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