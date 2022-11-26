沈慧虹強忍淚水擁抱安慰支持者。（陳育賢攝）

沈慧虹強忍淚水擁抱安慰支持者。（陳育賢攝）

新竹市第11屆市長選舉26日下午4點起開票，民進黨候選人沈慧虹雖然一路緊咬居於領先的民眾黨高虹安，但隨著票箱1個個的開出，落後幅度加大，近7時許沈陣營認為已無勝選機會，於7點舉行記者會宣布敗選，並恭喜高虹安當選。

沈慧虹今晚7點在前市長林智堅及8位全數當選的議員陪同下共同舉行記者會，沈慧虹表示，她要恭喜市長高虹安，45萬人的城市還要一起享受同樣的陽光、空氣、水，選舉過後的日子依然一樣，新竹人要團結在一起，我們愛這座城市，這座城市一定會更好、持續光榮。

沈慧虹說，競選團隊真的努力過了，我們有美好的回憶，有了幸福的城市，我們是光榮的新竹人，她要跟大家說，回家後要好好吃飯、好好睡覺、好好休息，善待自己身邊最寶貴的家人與朋友，這次的選舉過程中可能有些傷痕，但希望大家記得我們都是風的孩子。

而宣布落敗後，現場仍有許多不願離去的支持者仍坐在現場任憑寒風與細雨吹打在身上，沈慧虹不忍的特別到競總外安撫支持者的情緒，而有不少支持者甚至對對手說出情緒性的言詞，沈慧虹還強忍淚水擁抱支持者，要支持者要平復自己的情緒，日子還是要過下去，許多人都哭紅了眼。