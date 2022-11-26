九合一大選結果今日揭曉，民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總部前舉行開票之夜，支持者陸續湧入到場等候開票結果。穩定領先其他對手的陳其邁也抵達競選總部，在上台發表感言前，先接受媒體訪問，他提到自己也跟柯志恩通過電話，與她是君子之爭，會將其他候選人的政見列為施政參考。明天會掃街謝票一天，周一就會恢復上班。

陳其邁票數持續穩定領先其他對手，現場隨著票數升高支持者情緒高漲。就在國民黨高雄市長候選人柯志恩發表敗選感言後，陳也現身競選總部先接受媒體訪問。

陳其邁說，感謝市民朋友給我們4年時間，有機會為高雄再拚4年，向市民承諾4年後會成為幸福、宜居、魅力高雄，雖然選舉過程非常激烈，結束後才是團結開始，不久前柯志恩有打給他道賀，互相打氣，雖然選舉過程中對於議題意見不同，但跟她一樣都有為高雄努力打拚心情，希望高雄更好，我也跟她說感謝，這場選舉是君子之爭，不管是政策討論、高雄願景規劃，他也提到，會將其他候選人的政見列為施政參考，特別感謝她給的批評指教。

被問到到底跟柯志恩講了什麼？他提到，跟柯志恩私下的談話要她同意比較好，他讚柯志恩在這次選舉表現好，大家都累了，她聽起來很疲倦，但心情還不錯，這次選舉跟她都展現君子之爭。

他提到明天會掃街謝票一天，周一就會恢復上班。