九合一選舉今登場，目前開票結果顯示，藍營在許多縣市呈現領先局勢。東華大學教授施正鋒分析台北市長選舉結果時認為，中間選民、年輕選民的力道，在這次選舉中沒有表現出來。

施正鋒在《中時新聞網》接受專訪時談及許多縣市的選舉結果。針對台北市長選舉結果，施正鋒認為，民進黨打出抗中保台，要讓深綠含淚投票，至於年輕選民或中間選民部分，民進黨希望用烏賊戰讓他們不出來投票，想將台北市長選舉變成藍綠對決。施正鋒分析選舉結果後認為，中間選民和年輕選民在台北市長選舉部分，力道沒有表現出來。

屏東縣長選舉部分，施正鋒認為，民進黨在初選過程中有爭議，最終由周春米出線，表面上大家不敢說什麼，但他認為其他人消極的動員。桃園市長選舉部分，施正鋒認為，桃園選民在藍綠之間會看政績，民進黨遇到前新竹縣長林智堅爆發假論文事件，接替參選的鄭運鵬又像傀儡一樣。施正鋒認為，從桃園市長選舉結果可以看出，選民對民進黨的嫌惡。

新北市長選舉的部分，施正鋒認為，從結果可以看出國民黨未來有潛在的總統候選人，施正鋒點名台中市長盧秀燕可能會是未來的副總統。