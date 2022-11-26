陳雅惠在競選總部拿出「銘謝賜票」大紅字報，感謝民眾相挺。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

九合一選舉落幕，台中市民進黨東南區市議員候選人陳雅惠順利獲得當選，她與母親市議員邱素貞開心相擁，在競選總部拿出「銘謝賜票」大紅字報，感謝民眾相挺；陳雅惠表示，謝謝選民的肯定與支持，及競選團隊志工、母親市議員邱素貞的幕後支持。未來她進入市議會後，將全力為民眾爭取各項福利與建設。

陳雅惠表示，在選舉期間，雖然勤走基層，但是服務處各項服務並不停歇，也不因選舉影響選民服務。她說，母親邱素貞議員用心服務已做出好口碑，也成為弱勢民眾的靠山 因此才能贏得此次的選舉。

陳雅惠指出，競選期間遇到許多的選民，她把他們全部都當作是支持者、好朋友，正向歡樂選舉，沒有敵人。她表示，雖然在選舉期間，有民調指出她在當選邊緣徘徊，但是她不但不氣餒，反而更加提升危機意識，加緊拜票，才能贏得勝選。

最後陳雅惠表示，選舉期間，因為舉辦各項活動及遊行，造成民眾在生活的不便，她要致上十二萬分歉意，也感謝民眾對他的包容與體諒。