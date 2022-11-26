「國嘉隊」未如預期 翁章梁：選後為嘉義一起努力才重要 20:222022/11/26 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨嘉義縣長翁章梁說，選舉結束後，就是合作的開始、帶動嘉義發展開始。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 選前民進黨嘉義縣長候選人翁章梁，領軍同陣營候選人成「國嘉隊」。選舉結果揭曉，翁章梁順利連任，但「國嘉隊」表現未如預期；對此，翁章梁說，選舉結束後，就是合作的開始、帶動嘉義發展開始，大家應把所有選舉激情放下，為嘉義這塊土地一起努力，才是比較重要的。 穩住國民黨基本盤 王育敏敗選不氣餒：得票率超越4年前 獨／白嘉莉返戶籍地投票引騷動 1日往返不怕累：選賢與能 陳時中落選 凸顯民眾不認同防疫表現 #九合一選舉 #嘉義縣 #翁章梁 #國嘉隊 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義選區話題女王田慎節當選 成注目焦點 20:122022/11/26 政治 分析台北市長選舉 施正鋒：「這群人」力道沒表現出來 20:202022/11/26 政治 《台北股市》短線獲外資關愛 紅包行情可期 10:182022/11/26 財經 中國預計將在6年內建設完成核能驅動的月面基地 12:072022/11/26 國際 大陸國足前主教練李鐵 涉嫌嚴重違法被查 12:572022/11/26 兩岸 嘉義縣長翁章梁連任成功 為民進黨守住南部綠色執政 20:002022/11/26 政治 陸港觀盤－「金融16條」緩和中國房地產情況 04:102022/11/26 全球財經 以國家安全為由 美禁華為中興新電訊設備進口 12:122022/11/26 兩岸 九合一選舉民進黨大敗 政治學者：蔡英文完全信用破產 19:582022/11/26 政治 嘉義市長「選舉延長賽」 黃敏惠：加倍努力認真 11:392022/11/26 政治 民進黨嘉義縣長翁章梁 晚間7點以4萬多票暫時領先 19:062022/11/26 政治 嘉義縣長翁章梁宣布當選 感謝鄉親再給他4年機會 19:502022/11/26 政治 台南市長黃偉哲宣布當選 得票未如預期：會好好檢討 19:532022/11/26 政治 嘉義市議長莊豐安意外落馬 4名新秀異軍突起 19:362022/11/26 政治 看台南市長開票 高嘉瑜氣炸怒轟側翼網軍1句 18:052022/11/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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