選前民進黨嘉義縣長候選人翁章梁，領軍同陣營候選人成「國嘉隊」。選舉結果揭曉，翁章梁順利連任，但「國嘉隊」表現未如預期；對此，翁章梁說，選舉結束後，就是合作的開始、帶動嘉義發展開始，大家應把所有選舉激情放下，為嘉義這塊土地一起努力，才是比較重要的。