國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部支持者不斷搖旗吶喊。（陳信翰攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安在競選總部前舉辦勝選之夜，現場支持者相當熱情，已經擠爆整個新生南路一段。（游念育攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安在競選總部前舉辦勝選之夜，現場支持者相當熱情，已經擠爆整個新生南路一段，支持者揮舞著國旗和蔣萬安的競選旗子，現場有破千支持者高喊「凍蒜」，士氣高昂。蔣萬安致詞時也表示，感謝大家讓曙光照進了黑暗，溫暖了台北。

隨著國民黨越來越多縣市宣布當選，蔣萬安也在晚間7點50分抵達現場，達到勝選之夜最高潮，蔣萬安說，他感謝另外2位對手，感謝他們對他的指教，是非常可敬的對手，感謝他們展現民主風範，讓這次選舉圓滿落幕。

蔣萬安表示，謝謝所有好朋友對萬安支持，為了台北發展，我們還要彼此合作，謝謝用行動實踐民主的市民朋友，對於那些投票給他，願意相信他，把台北4年的未來交給他，也感謝沒投給他的朋友，對他的鞭策，我們會更謙卑、更努力、全力以赴、戰戰兢兢，毫不大意如履薄冰。

他指出，台北是他的故鄉，這座城市，他有些話想跟大家說，台北市有各種的文化價值，300多年堆疊出來特有的地形，台北的天空也光耀著城市的驕傲，台北的發展和故事也順著河流的動脈溫暖往前邁進，這麼美麗的家鄉，充滿魅力的城市，他已經迫不急待，實踐對台北的願景，今天台北要正式啟動，按下啟動鈕的就是各位，讓曙光照進了黑暗，溫暖台北。

蔣萬安說，從今年5月我宣布參選到今天開票，一路走來很艱辛，沒有龐大行政支援，他用雙腳走遍足跡汗滴下的印記，展現他要領航台北的信心和決心，他對台北的使命和情感，對他的信任都是他的初心和後盾，始終陪伴的相挺也是他持續走下去的原動力。

蔣萬安表示，當我們歡心迎接勝利的同時，也是準備嚴肅挑戰的開始，台北沒有停下來的腳步，沒辦法停歇，未來他會用人唯才，籌組堅強的市府團隊，服務型的政府，市政推動不只要效率，也要有人情味，他會牢記對市民朋友的承諾，實踐他提出來的政見，帶領台北發揮潛力，讓台北躍入世界。