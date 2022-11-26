綠營連這2縣市都選得這麼驚險 名醫不禁脫口一句

九合一大選開票，民進黨僅在台南市、高雄市等少數縣市長票數領先。偶爾在臉書評論時事的醫師沈政男上月28日預測，北北基桃竹都不會是民進黨候選人當選。他今天在臉書不禁表示，民進黨這次連台南、屏東都選得那麼驚險，民進黨真的必須大幅進行黨內改革了。

沈政男今(26日)在臉書粉專貼文表示，哥講的話要聽！副總統賴清德、台北市長柯文哲都肯聽，因為不聽的人通常會倒大楣。他做時事評論，不論是疫情或選情，都是以科學為依歸，而不是意識形態。關心民進黨的朋友，現在應該幫忙監督接下來內閣改組幅度，不要讓那些拖垮總統蔡英文的人繼續留下來拖垮賴清德。

沈政男接著指出，民進黨這次連台南、屏東都選得那麼驚險，民進黨真的必須大幅進行黨內改革了，怎麼會都快要選舉了，還有官員在那邊大耍嘴皮？可見民進黨的用人大有問題，看看陳時中，他最提拔的人是誰？要不大敗，真的很難啦。

網友紛紛表示，「科學預測就是實在，今天一堆死忠的各種酸桃園、新竹人，真的很好笑」、「神！可是民調都各說各話，如何精確判讀呢？」、「最期待的事，蔡英文辭黨主席、蘇貞昌內閣總辭」、「真的是強大！鐵口直斷」。