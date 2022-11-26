新出爐的苗栗縣長鍾東錦感謝所有鄉親的支持。（謝明俊攝）

新出爐的苗栗縣長鍾東錦牽著妻子陳美琪的手，感謝所有鄉親的支持。（謝明俊攝）

苗栗縣長選戰26日投票，晚間開票到7點，無黨籍候選人鍾東錦得票數已突破11萬票，大勝民進黨候選人徐定禎3萬多票，鍾東錦在苗栗縣長徐耀昌的陪同下，在競選總部感謝鄉親的支持，宣布勝選，徐耀昌親手交棒給鍾東錦，希望苗栗縣仍有許多建設需要鍾東錦接棒繼續完成，鍾東錦則承諾將承襲徐耀昌縣長的腳步，把縣政做得更好。

鍾東錦結束南庄老家與家人餐敘，提早回到苗栗市競選總部，等候開票結果，夫人陳美琪一直陪同在旁邊，4點一開始開票，鍾東錦的得票數就持續領先，至晚間7點，鍾東錦得票數超過11萬票，領先徐定禎3萬多票，鍾東錦在徐耀昌的陪同下，在競選總部宣布當選。

徐耀昌肯定鍾東錦在擔任議長期間，有所為有所不為，有孝心有愛心，他從議員到議長都是一步一腳印，深入基層，獲得多數選民的認同，他的勝出顯示鄉親眼光獨到鄉，在鍾東錦的團隊下，將苗栗帶到更高更好的境界。

徐耀昌指出，這段時間中央許多承諾仍未兌現，選舉已經完了，大家應該心平氣和，回歸到正常，該做的承諾的，也該加緊腳步，未來他願意主動協助與中央溝通爭取，全力協助打造幸福苗栗。

鍾東錦說，這次選戰有多次重要階段，如18鄉鎮市下鄉之旅、競選總部開幕、這幾天車隊掃街，都碰到大雨，衣服濕了乾，乾了又濕，這個過程當中，要感謝的人相當多，感謝苗栗鄉親給我這個機會，我一定放在心上，承襲徐耀昌縣長的腳步，他會把縣政做得很好。

鍾東錦說，他從小到現在，一直是逆光前行，選戰期間，一直被其它陣營千錘百爛，人在逆境當中，不見到是件壞事，聯合學生提問都非常尖銳，但他都可以很輕鬆撥開，我不知道什麼是黑道，我去年還是國民黨公投英雄，轉眼就成黑道，其實黑心比黑道更可怕，這次選舉，感謝媒體的關注，也讓他省了許多廣告費，更要感謝苗栗鄉親有機會讓他領導苗栗，他一定會努力認真，學習縣長徐耀昌及立委陳超明的勤政。