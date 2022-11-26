吳敏濟一生致力於推動倫理道德教育，及每年植樹等環保活動。（吳敏濟服務處提供）

九合一選戰塵埃落定！台中市議員第一選區選舉結果出爐，角逐四連霸民進黨現任市議員吳敏濟不幸落選。吳敏濟說，為地方爭取再多建設與服務，也敵不過派系和金錢，他對地方很失望，將來的事會再思考，目前先沈澱心情，一生致力於推動倫理道德教育，在甲安埔似乎效益不大。

吳敏濟強調，縣市合併前位處偏鄉的甲安埔建設落後，交通十分不便，他三屆任內爭取五條國道公車、七條偏鄉公車，也爭取許多自來水延管工程，讓甲安埔自來水普及率提升，許多老舊校舍與活動中心改建，並爭取偏鄉最需要的外埔圖書館等，不畏惡勢力選擇跟鄉親站在一起。

台中市第一選區市議員選戰，登記角逐有現任吳敏濟、施志昌，和市議員李榮鴻的兒子李文傑，及前市議員楊永昌的兒子楊啟邦；選舉結果施志昌、李文傑、楊啓邦等3人當選。楊啟邦的父親楊永昌日前辭世，他化悲憤為力量，加上地方鄉親的力挺成功傳承父親問政薪火。

問鼎四連霸的吳敏濟不幸敗選！吳敏濟指出，他落選證實平常服務並不是很有用，形象好也無助於選舉！自己平常一天睡4小時，為地方爭取建設和服務鄉親，在選舉上依然敗選；至於未來是否再參選？他要再沈澱思考。