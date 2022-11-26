九合一大選投票今（26日）登場，有「最美麗的節目主持人」之稱的73歲資深女星白嘉莉特地返回戶籍地台中投票，引起不小騷動，對於拍照、簽名等要求，她來者不拒，親和力百分百，她今受訪時開心說：「很感謝台灣大家都還記得我，很溫情。」白嘉莉不怕舟車勞頓一日往返台中投票，覺得台灣是她長大的地方、關懷這裡一切，「投票是公民的義務，我們應該選賢與能。」

白嘉莉透露小時候在台中唸書，後來也將戶籍地掛在父親那邊，今天一早8點30分就從台北出發，「路上很堵車，我從台北搭了2個多小時才到新竹，到12點多才到台中。」她一抵達便直奔投票所投下神聖的一票，投完隨即北上台北，結束台中投票一日遊。

白嘉莉抵達投票所，大家搶拍合照留念。（白菲比提供）

她45年前遠嫁印尼富商黃雙安後，淡出螢光幕，2年前搬回台灣，下榻於台北五星級酒店。她說這兩年在台灣，她只做公益活動，一概婉拒廣告邀約，這期間每天7點起來就在房間畫畫，在台北藝術博覽會辦了畫展，都是最新的作品，她也感受到台灣人濃厚的人情味，「辦畫展時很多粉絲來跟我拍照，很多人說從小看我的電視長大，還有人不敢相信看到我，讓我覺得很感動。」