前衛福部長陳時中，今天初嚐投身選舉後的首敗，這場敗戰不僅凸顯陳時中個人選舉經驗的不足，同時也顯示台北市民對過去三年蔡政府的防疫表現，給出了不及格的分數。

細數陳時中過去擔任防疫指揮官的表現，可說是爭議連連，例如新冠疫情剛爆發，當時武漢封城，我國雖派出包機前往接回多名台商及眷屬，卻始終拒絕陸配子女入境，衍伸出不必要的「小明爭議」，而製造出這樣的族群對立，是陳時中不被市民信任的第一個轉捩點。

疫情第二年，Delta變異株在世界橫行，2021年5月間，桃園機場群聚事件擴大，當時作為防疫旅館的諾富特飯店因分艙分流未落實，加上指揮中心敲定機組員居家檢疫措施改為3＋11，讓疫情擴及台北市的萬華地區，但後續以陳時中為首的指揮中心、衛福部拒絕承認是因開放3＋11導致疫情擴散，反而指稱萬華是疫情的破口，直接激怒台北人的敏感神經。

在萬華疫情爆發後，國內疫情正式開始蔓延，但當時國內疫苗仍無法到位，關鍵在於陳時中拒絕台灣東洋董事長林全於2020年10月取得的BNT疫苗代理，如當時即順利完成簽約，我國早有BNT疫苗能夠接種，萬華疫情也不會來的又急又猛，影響百姓生計。

除未積極採購足量疫苗之外，面對國產疫苗高端，指揮中心更是一路開綠燈，不但在沒有三期臨床試驗的情況下就核發緊急使用授權（EUA），還無法說服國際社會認可其安全、有效性，讓接種高端的國人前往美、日等國必須補打他廠疫苗，此外，高端疫苗的採購價格被衛福部封存30年等爭議，陳時中至今始未能說清，而這次落敗，也顯示民眾對黑箱過程感到反感。

為撕掉外界擋疫苗的標籤，陳時中選前還與衛福部長薛瑞元搬出「疫苗掮客論」一搭一唱，但始終說不清掮客究竟是誰？而陳時中這最後出招，顯然也無力回天，從選舉結果也可看出，指揮中心過去用政治凌駕防疫的惡習，最終仍遭人民唾棄。