無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦這次勝出並不容易，尤其在執政的民進黨窮盡全黨之力，加上司法力量全面介入苗栗縣長選局，鍾東錦仍能在國民黨、民進黨、時代力量的三方夾擊下勝出，顯示鍾東錦的競選團隊戰力非常強，更重要的是，鍾陣營競選策略主軸都是由鍾東錦本人所決定，全力攻擊民進黨政策及執政嚴重缺失，加上苗栗縣長徐耀昌表態力挺，鞏固藍軍的向心力，成功讓棄保作用發酵，是鍾東錦勝出的主要原因。

鍾東錦早在2年前甚至更早時，就已確定要參選苗栗縣長，並開始積極布局，利用議長的高度把握機會走遍苗栗縣18鄉鎮市，向議員同仁們釋出善意，全力協助議員爭取為民服務，包括綠營議員也一視同仁，因此，才能在第1時間內獲得藍營多數議員的支持。

尤其是去年4大公投期間，鍾東錦透過舉辦百場公投宣講會，如水銀洩地般的接觸到各鄉鎮市的最基層民眾，藉由全力攻擊執政黨的失德失政，讓鍾東錦苗栗藍軍領袖接棒人的形象，逐漸深植在苗栗藍軍支持者心中，再加上苗栗縣長徐耀昌在關鍵時出面表態力挺，更是確定鍾東錦正藍軍的代表性。

相對的國民黨苗栗縣長候選人謝福弘，雖然在2年的地方派系大老會商中，被提名是接任徐耀昌的人選，但因卡在立委徐志榮也是可能縣長人選，並且謝福弘與徐志榮私交甚篤，使得謝福弘在布局縣長選舉的起步上，晚了許多，雖然，謝福弘在老縣長傅學鵬、劉政鴻的帶引下，全面性的接觸18鄉鎮市的重要椿腳，但用力遠不如鍾東錦，效果也大不如鍾東錦。

尤其在今年7月謝福弘正式接受國民黨提名後，劉政鴻接掌國民黨苗栗縣黨部主委，負責操盤謝福弘選戰，全面引進自己過去選戰老班底接管謝福弘競選總部，傅學鵬一方只派出自己大將陳星宇擔任競總發言人，熟悉苗栗選情人士看了謝福弘的選舉團隊，早就下了敗選定論，再加上選戰開打後，謝福弘陣營執著在爭奪正藍軍代表上，全力攻擊鍾東錦，反而對民進黨候選人輕輕放下，讓許多藍軍支持者反感，始終無法提振自己正藍軍的形象，轉而支持鍾東錦。

鍾東錦掌控選戰策略及戰術都非常明確，據悉，競選團隊中負責臉書文稿的是一名大學教授，經常以感性筆觸來述說鍾東錦的理念，並以強而有力的文字攻擊民進黨的失政，或是攻擊劉政鴻投綠及財政問題，卻極少去批評謝福弘，自然更深化苗栗藍營鄉親的支持力道。尤其是鍾東錦選戰一開打就喊出「一藍打三綠」，不只削減藍軍支持謝福弘的力道，也成功營造在三方圍攻下，讓許多鄉親生出同情被害，轉向支持鍾東錦。

選戰打的除了團隊戰力、經費，更重要的是遇到重要議題時，絕對不能失分，在3個主要候選人陣營中，失分最少的還是鍾東錦陣營，尤其是民進黨中央集全黨之力，加上司法力量全面介入苗栗戰局，鍾東錦陣營仍能以四兩撥千斤之勢，化解綠營攻勢，成功將綠營攻擊力道轉化成藍綠對決，最後關鍵成功獲得勝選。