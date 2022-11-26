國民黨張善政發表勝選感言，允諾桃園市政交棒不分黨派無縫接軌。(呂筱蟬攝)

國民黨張善政發表勝選感言，允諾桃園市政交棒不分黨派無縫接軌。(呂筱蟬攝)

國民黨張善政發表勝選感言，允諾桃園市政交棒不分黨派無縫接軌。(呂筱蟬攝)

2022縣市長選舉桃園市長之戰，國民黨桃園市長候選人張善政在4點開票後穩定領先，並在晚間7點自行宣布當選，他在晚間7點半在民眾簇擁下現身南桃園競選總部，現場民眾高喊「市長好」，群眾對於成功翻轉桃園讓綠地變藍天興奮無比，張善政也在台上與妻子相擁，並深深一鞠躬向選民致謝，張善政承諾桃園市政接棒不分黨派，市政交接絕對無縫接軌。

張善政說，今天晚上令人感動與驕傲，要大聲向市民朋友說贏了，光榮把桃園贏回來，這是屬於桃園市民的勝利，因為民之所向勝之所往。他說走了這一路，大家都要給自己掌聲，他不是傳統的政治人物，他有一本說叫《做事的人》，而自己不用政治心，而是要用同理心及務實做事的心，這個信念不會感變。

張善政也說，善哥會是桃園市民的公僕，而今晚是難忘的日子，難忘的不是勝選，而是要感謝所有的鄉親將桃園重擔交付給他，謝謝在艱困選戰中向前打拚的力量，也謝謝歷任桃園縣市長，包含現任桃園市長鄭文燦，而鄭文燦也打過電話給他，要請大家放心，因為市政接棒不分黨派，而張善政也承諾市政交接一定會無縫接軌，他也表示當選桃園市長既要承先也要啟後，他將設遠大目標讓桃園更上一層樓，為來桃園會是智慧科技新都。

張善政表示，當選是承擔責任的開始，明天早上就要捲起袖子準備上工，未來從桃園開始，團結也從桃園開始，之後大家不分藍綠大家都在同一條船上。他也特別感謝其他3位市長候選人，包含資深立委和現任立委，也請他們繼續在立法院關心桃園的發展，大家成為夥伴關係讓桃園更好。

他也在台上特別感謝也順利當選桃園市議員的議長邱奕勝，也感謝國民黨主席朱立倫，「大家一起拚桃園善好！」