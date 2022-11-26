賴峰偉對敗選表示尊重澎湖縣民的選擇，在一旁的老婆則開心說他賺回一個老公。（張茂雄攝）

民進黨澎湖縣長候選人陳光復今晚7點左右來到競選總部，自行宣布當選澎湖縣長，他當場感謝楊曜立委與死忠鐵粉，在上屆縣長選舉跌倒又爬起，一定會更加珍惜這份成果。賴峰偉則在總部表示尊重澎湖縣民的選擇，在一旁的老婆則開心說他賺回一個老公。

這次陳光復拿到18779票、賴峰偉16998票、葉竹林15797票，3人的票數都差1000多票而已，選票咬得相當緊，陳光復固守住35.2％得基本盤，同屬藍營的賴、葉2人瓜分剩下的65％選票，陳光復可以說贏的相當驚險。

陳光復表示，澎湖稅收雖少，但他有心向中央爭取，醫療交通與福利都會兼顧，他對理財有自信，每一分錢都會用在刀口上，上屆福利建設在全國數一數二，也償還債務，這屆當選，會全力為澎湖建設交通醫療，中央地方一條心，聯合立委全力打拚。

陳光復說，他回澎參與的選戰超過5次，曾跌倒又爬起，因此更珍惜每次機會，他感謝每位兄弟姊妹與他同行，日後會更謹慎努力，為澎湖全力打拚，為澎湖顧鄉土，拚未來。