高虹安。（圖／本報資料照）

歷經驚濤駭浪、幾乎是新竹市選舉史上最詭譎多變、激烈膠著的一屆市長選戰之後，以科技力為背景的民眾黨不分區立委高虹安，在藍綠兩大黨派夾殺中捲起千堆雪，成功突圍，成為民眾黨成立之後，首次投入縣市長選舉即一舉拿下市長寶座的政治人物，也成為新竹市史上首位女性市長。

回觀高虹安參選之路，可謂歷經所有投身政治者可能面對到的攻擊、口水與抹黑，還要接受司法的調查、學位取得的檢視，幾乎自求學至就業，每個環節都被徹底檢驗一遍，但最終選民選擇相信這位走出藍綠之外不同之路的候 選人，現在大家都期待這位高學歷、高科技經歷的年輕女性，如何帶領新竹市走向新的一頁。

高虹安自參選以來，幾乎沒有1天是順遂的，從還未正式宣布參選起，就飽受外界的追問，直至參選後，她的民調支持度是藍綠白3位主要參選者之末，而且是大幅度的落後，但不過2個月，因高虹安個人形象的清新，加上中間選民、年輕、科技族群的先天優勢，讓高虹安的支持度在竹市快速竄起，高雖在眾多流言、爭議與疑雲中，仍能把自己的民調推升至首位。

選戰中末段，民調落後的林耕仁陣營雖曾強打高虹安，聲勢一度大漲，而高虹安則是苦於應付諸多爭議，在不只1位吹哨者紛檢舉國會辦公室資料後，不分藍綠、媒體、網路全面「轟安」要反貪汙，高虹安甚至一度身心俱疲的入住吊點滴修養。

但藍營操盤大老評估，再打高虹安將不利國民黨整體票源，必須將林耕仁打造成「藍營共主」，原本傾向支持高虹安的選票才可能回流，並強打「反綠」題材，讓棄保效應自然回流至正藍軍，因此林陣營戰略大轉彎，選擇佛系戰略，強調高虹安不是壞人，不再追打高，但藍營內部始終有不同聲音，導致策略失去焦點。

尤其選戰尾聲棄保、藍白合之說更是甚囂塵上，藍營多位候選人與高虹安同框效應持續擴大，中央放生竹市，讓林耕仁形同異域軍，只能在「鄉下」自求多福，高層不愛，地方各自解讀是放牛吃草，淺藍、中藍陸續脫隊，「寧願投給白的，也不能讓綠的當選」那種討厭民進黨的氛圍與戰略操作，果然成功讓藍軍選票分離，轉向支持高虹安。

雖然藍營大咖在投票前10天見吹哨者又再分對檢調、媒體放送不利資料，感到社會氛圍普遍對涉貪有負面不滿情緒，風向不對後才紛紛南下力挺孤軍林耕仁，但卻為時已晚，藍軍難再回天。

綜觀此次的選舉結果與政治版圖的再次移動，顯示人民以選票決定不想再看見藍綠的惡鬥，讓竹市的黨派認同度再次往中間傾斜。

而高虹安當選新竹市長後，成為新竹市升格為省轄市40年來，在藍綠之外第3個執政的政黨，新竹市也是民眾黨成立以來，首座攻下的城池。

高虹安雖入主新竹市政府，但市議員席次仍屬絕對弱勢，若是藍軍議員再揮起藍天大旗，不予友善支持，未來在藍、綠、時力等3大黨團的監督下，施政將會跛腳，因此尋求議員藍白合恐是唯一出路，這都將考驗高虹安的領導智慧與身段。

再者，選戰期間的爆料、助理費爭議、政治獻金等疑雲，部分已進入司法調查，不可能因選戰結束而停止，未來高虹安可能仍得面對諸多考驗。