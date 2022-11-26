18歲公民權未能過關！18歲公民權推動聯盟總召集人、台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，雖然結果不是樂見的但仍發生，希望再等4年或是直接使用釋憲的方式，「世代同行，繼續把事情完成」。

立法院院會今年不分黨派一致同意「18歲公民權修憲案」，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，公告半年後在今天由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。