新竹市長選戰原本被認為是最激烈的「三腳督」選區之一，沒想到民進黨候選人沈慧虹一路落後高虹安，最終只能自行宣布敗選，PTT網友們引前新竹市長林智堅的「虹姐，我們做到了」酸爆民進黨與沈慧虹。

今年九合一大選民進黨慘敗，多數選區皆不敵國民黨，就連選前「猛攻」的新竹市都無法拿下，沈慧虹一路落後高虹安，稍早自行宣布敗選，而獲勝的高虹安則強調，感謝新竹市民和一路栽培他的人，未來市府團隊將用人唯才、不分顏色。

高虹安當選消息引發PTT網友們熱烈討論，有不少人引用林智堅過往在臉書的留言「虹姐，我們做到了」猛虧沈慧虹，「翻轉新竹做到了，好爽」、「看到民進黨慘敗就是爽」、「真的做到了」、「虹姐哭哭。」

此外，有許多人也希望高虹安上任可以開始調查新竹市的「大秘寶」直言，「希望安安市長能有所作為，該查的查一查」、「大秘寶挖起來，讚讚讚」、「新竹的勝利，記得說要開挖大秘寶」、「大秘寶挖起來」、「揭弊！快！」