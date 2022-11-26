2022九合一大選告一段落，高雄市長陳其邁26日晚間回到競選總部宣布當選。（洪浩軒攝）

2022九合一大選告一段落，高雄市長陳其邁26日晚間回到競選總部宣布當選。（洪浩軒攝）

2022九合一大選告一段落，高雄市長陳其邁26日晚間回到競選總部宣布當選。（洪浩軒攝）

2022九合一大選告一段落，高雄市長陳其邁26日晚間回到競選總部宣布當選，全場支持者歡呼、吶喊，陳其邁除了感謝市民，也感謝柯志恩及其他對手，並強調上任後第一件事就是服務好市民，他會用盡全身力氣，全心全意帶領高雄起飛。

陳其邁表示，首先要感謝民眾給他再拚4年的機會，未來4年他會更謙虛傾聽民意、更認真為市民服務，在高雄每個行政區，只要民眾有需要的地方，一定會盡全力服務，對他來說，高雄是他心愛的故鄉，踏在故鄉心愛的土地，無論歡笑或流淚，都是進步的力量。

他要感謝柯志恩在他上台前，打電話跟他道賀並打氣，也互相分享這幾個月彼此在高雄的點點滴滴，所有競爭對手共同進行一場君子之爭，無論任何建議或是批評，相信他跟柯志恩都是希望高雄更好，所以感謝所有跟他競選的候選人，這段時間從不同角度、立場勾勒高雄美好的未來。

此外，他特別感謝市府團隊，在這2年跟他一起打拼，也感謝蔡英文總統及行政院長蘇貞昌在「2年拚4年」的過程中，從輕軌建設、招商引資到產業轉型給予高雄大力幫助。

選舉一路走來，他發現民眾期盼他在未來4年能夠更加打拼，讓高雄變得更好，他承諾會帶著大家共同的期待與祝福，用盡全身力氣，全心全意帶領高雄起飛，他上任第一件事就是要服務好市民，努力拚市政，絕不停下腳步，未來4年要大力前進，讓高雄未來成為「科技的高雄」、「宜居的高雄」、「幸福的高雄」、「魅力的高雄」。