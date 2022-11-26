今（26）日是九合一選舉的投票日，根據中選會最新統計，國民黨台北市議員徐巧芯截至19時57分拿下26229票，為該區第一高票，徐巧芯也在臉書上喊出，「我們終於可以真的喊『巧芯巧芯得第一』啦！」

有著「藍營女戰神」稱號的徐巧芯，今年5月於光復南路巷弄違規停車，遭到員警開單舉發，而徐巧芯之後也以此自嘲為違停犯婦。而在九合一選舉之前，徐巧芯臉書上更爆出民進黨台北市長候選人陳時中餐敘會後照，引發連番爭議。今日九合一開票後，根據中選會最新統計，徐巧芯截至19時57分拿下26229票，為該區第一高票。

徐巧芯在臉書上表示，「我們終於可以真的喊『巧芯巧芯得第一』啦！」更指出「根據中選會的系統，我的得票已超過四年前，突破2.7萬。我想謝謝我的團隊的努力，更要深深感謝所有選民朋友選擇我。是你們給我力量，我才能繼續為你衝鋒」，徐巧芯也坦言，「這次我其實也面臨很大挑戰。我不喊告急，就是要力保國民黨五席全上。這樣的我，會繼續勇往直前，持續戰鬥，下架被黑金、網軍寄生的民進黨」。