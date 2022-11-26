九合一大選結果今日揭曉，由於這次民進黨在大選中目前得票數不如預期，甚至連優勢選區都呈現拉鋸。陳其邁提及：「民進黨在這次選舉雖然不盡理想，我覺得選得不好，就要謙虛傾聽民意，哪裡不夠值得檢討地方，誠實面對結果」，重新贏回人民信任才是最重要，未來會秉持「謙虛、謙虛再謙虛」。

民進黨高雄市長候選人陳其邁票數持續穩定領先其他對手，不過這次大選中，民進黨許多原本具有優勢的選區卻陷入膠著，或是開出票數不如預期。陳其邁說，2拚4年中，台灣面臨嚴峻挑戰，如中美貿易戰、東亞地緣政治，在政治經濟局勢有非常大變動情況下，民進黨在這次選舉雖然不盡理想，我覺得選得不好，就要謙虛傾聽民意，哪裡做得不夠，值得檢討地方，應該要誠實面對結果。

陳其邁說，這2年感謝蔡英文總統和行政院蘇貞昌對於高雄建設、長照社福、教育等補助上，中央都大力支持高雄，再次表達感謝。他也喊話：「基於國際政治經濟變革，台灣內外都面對嚴峻挑戰，我認為在當前，蔡總統應該在變革中能穩定政局，雖然在這次選舉不盡理想，我認為黨必須持續進行改革，我也希望蔡總統跟蔡主席要負起領導民進黨及改革責任」，在接下來補選以及未來重新贏得人民信任。

他提到，作為民進黨直轄市市長，未來更謙虛傾聽民意，不分藍綠為市民服務，他也說，不管有沒有支持他，他都會繼續努力，未來4年「謙虛、謙虛再謙虛」，希望讓高雄更好。他最後感謝市民市府團隊辛苦，競選團隊過程非常辛勞，感謝家人支持。

對於高雄這次投票率僅6成，陳其邁說，全台投票率都不理想，他作為候選人會檢討過程哪裡做得不夠好，整體反應選舉中的政治攻防，其實在民眾心中都認為生活才是最重要，台灣選舉文化是一步步累積，每次選舉對政黨及候選人都是學習。

被問到是否這次會做滿4年任期，他強調：「我一定做滿4年！這個沒有疑問」