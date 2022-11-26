國民黨嘉義縣長候選人王育敏稍早宣布敗選，並恭喜對手翁章梁連任，希望他能全心全意為嘉義縣打拚，另外她也感謝團隊們的辛勞，表示嘉義縣資源少，原本就是一場艱苦的選戰，慶幸的是，這次得票率超越4年前，穩住國民黨在嘉義縣的基本盤，很多從政的同志都順利連任。

王育敏表示，希望翁章梁跟民進黨中央合作，把嘉義縣打造成更進步的縣市，讓人民所得增加，雖然她想翻轉嘉義縣沒有成真，但過程意義重大，特別是民進黨在選前之夜發下豪語要拿下7成選票、同陣營的候選人要全壘打，但這次選舉結果證明都沒達到，期許民進黨在嘉義縣不要一黨專政，因為嘉義有一股「希望改變」的聲音，所以民進黨要謙卑，聽見這些人的心聲

最後，王育敏感謝團隊的努力，大家都打一場很好的仗，不僅得票率超越4年前，很多現任議員都高票連任，穩住基本盤。至於之後的規畫，她說，這次藉由參選的過程，發掘嘉義縣許多問題、聽見嘉義縣鄉親心聲，也希望這些支持國民黨力量能持續，未來有一天可以真正翻轉。