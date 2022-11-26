九合一大選開票，民進黨只贏了高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣、澎湖縣等5縣市。有鄉民被問到這次選戰，目前最意外的是哪裡？不少人認為，選台南的國民黨候選人謝龍介很猛。
針對這次選戰，有網友今(26日)在PTT政黑板問到，目前最令人意外的是哪裡？是國民黨桃園市長候選人張善政屌打，還是屏東快翻嗎？還是民進黨台北市長候選人陳時中第2、無黨籍台北市長候選人黃珊珊第3啊？不過，民進黨會大敗，應該沒啥意外吧？
鄉民們紛紛回應表示，「台南吧」、「台南屏東吧，其他跟民調差不多」、「台南，龍介仙猛猛的」、「台南，選前民調屌贏，現在竟然這樣」、「台南，謝真的厲害」、「龍介仙這次很猛」、「台南，謝可以咬成這樣」。
另外也有鄉民認為，「桃園贏好多」、「金門啊…大家都說楊鎮浯會贏」、「桃園張真的贏好多」、「桃園吧， 阿中第二其實也不算很意外」、「33輸破時鐘啊，崩潰」。
文章來源：PTT政黑板
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