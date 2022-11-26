侯友宜現身：明天繼續好好做事再出發。（葉德正攝）

新北市長侯友宜順利連任，這次投票率55％創最低紀錄，但侯友宜拿下約112萬票，與林佳龍約68萬，差距約44萬也創藍綠差距紀錄。侯友宜晚間8時現身，感謝新北市民對他的支持，他說，中華民國是我們的國家，家外難免有很多風風雨雨，屋內人也會吵架，但吵完了還是一家人，彼此互相珍惜， 台灣這間房子不需分你我、族群、黨派、顏色，今天證明，這樣走下去一定是對的。展現藍營新共主氣勢，他更與民眾相約明天繼續工作，好好做事。

侯友宜晚間現身時，引發全場歡呼，他上台時，先對台下所有支持者鞠躬感謝，他表示，他用一個非常謙卑心情，感謝400萬市民朋友，願意相信侯友宜，更感謝29區民眾給他滿滿支持。

侯友宜說，他這4年來，用一種包容、關懷喚起新北愛、喚起台灣愛，感謝民眾給他這麼大的支持力量，他除了要謝謝選舉過程 ，陪著他一路走過來的競選夥伴，更要謝謝對手林佳龍先生，他們稍早有通過電話，彼此祝福，林佳龍提出的好建設意見，他也會全力完成， 選舉都是一時的，最重要你我在過程中，展現民主態度，選後更要攜手合作。

侯友宜說，民眾支持給他看見希望，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家，家外難免有很多風風雨雨， 屋內也會吵架，但吵完了，還是一家人，互相珍惜，他這4年就是這樣走，選舉過程也希望用健康、快樂帶給城市希望未來。

「我們向前行」侯友宜說，我們不需要太多無謂對立衝突，新北位於一千萬人口中心， 別人好我們才會好，光是新北好沒有用，不管誰當選，都要團結共好，帶動北台灣發展「新北做大市，也要做大事」，串起台灣共好，讓中華民國更團結更有力。

侯友宜話鋒一轉憂心國家未來，他表示，今天國家面對挑戰非常嚴峻，少子化、缺工缺料、經濟困頓，路還很長，更需要這間房子裡的人更團節，選舉過了，永遠要心連心走在一起，舉結束了，明天開始他永遠一句話「好好做事情」， 明天繼續在工作場合見面。