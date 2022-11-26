九合一縣市首長競爭為眾所矚目，縣市議員選情也隨之高低起伏，其中台北市議員競爭激烈非常。士林北投老牌議員林瑞圖意外成為落選頭，南港內湖美女醫師吳欣岱也名落孫山，松山信義則有太陽花吳崢、民眾黨楊寶楨落馬，中山大同民進黨梁文傑落選，中正萬華民眾黨吳怡萱惜敗，大安文山國民黨高揚凱成為遺珠，未能「八仙過海」。

士林北投由民眾黨黃瀞瑩拿下第一高票；老牌議員林瑞圖差700多票成為落選頭，此外還有民眾黨陳思宇、金色力量王郁揚。

南港內湖由國民黨李彥秀獲得第一高票；一度被羅智強喊告急的游淑慧拿下第三高票，基進黨美女醫師吳欣岱差1千多票中箭落馬，其後為民進黨江志銘。

松山信義由國民黨徐巧芯拿下第一高票，王鴻薇緊追在後；曾參加太陽花運動、曾代表時代力量參選2018市議員的無黨籍候選人吳崢落馬，民眾黨楊寶楨也成為遺珠。

中山大同由民進黨王世堅獲得第一高票；民進黨梁文傑以不到1千票差距名落孫山，遭路人毆打送醫的新黨林婕麗則距離當選有1萬票差距。

中正萬華由國民黨應曉薇拿下第一高票；民眾黨吳怡萱以1千多票惜敗，民進黨邵維倫緊隨其後落馬。

大安文山由國民黨李柏毅獲得第一高票，脫黨參選的曾獻瑩拿下第三高票；但藍營高揚凱落選，未能達成「八仙過海」；而民進黨詹晉鑒、陳聖文也各以8千多票落選，堪稱綠營較為失策的一區；此外，無黨籍女將林穎孟連任失利，與無黨籍蘇恆都以4千多票無緣當選。

平地原住民由國民黨李芳儒當選；民進黨吳郁瑾 Sawmah Kawlo落敗。山地原住民則是國民黨李傅中武當選；民進黨美女記者參選人陳慧君 Mulas．Ismahasan落馬。