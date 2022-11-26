彰化縣長王惠美順利連任，感謝彰化縣政府用心，特別強調「縣府的施政成果是我最大後盾」。（吳建輝攝）

彰化縣藍綠各擁近半基本盤，這場選戰民進黨候選人黃秀芳起步慢，國民黨彰化縣長王惠美爭取連任，挾著執政優勢，支持度和看好度一路保持領先，對綠營發動的批判攻勢，採取冷處理，選戰熱度打不開，最後關鍵，再透過公辦政見、黃金周末造勢一舉反擊，強調若中央願撥經費，宣布將全面恢復369敬老金，並以專注縣政贏更多中間選民的認同，最後以9萬票左右的差距，再度高票當選。

王惠美上屆挑戰魏明谷，除了基層實力雄厚，擔任過3屆議員、2屆鎮長、2屆立委，挾著「不敗女王」戰績，來勢洶洶，整合了藍軍面對綠營執政的強烈危機感，翻轉綠地變藍天，當選後也進一步鞏固縣內藍軍共主地位，而諸多施政上，延續未竟的縣政，並迴避口水戰。

黃秀芳落選，表示自己努力不夠，但打的確實也是彰化縣長選舉史上最短的一次選戰，立委選區在北彰，在南彰知名度拓展才要起步，是一大挑戰，加上內部派系心結，且選舉大環境，較之於過去，少了看旗歸隊的「外溢效應」加乘，綠營中央大咖頻繁助選，沒有聚焦的主題，難以遍地開花。

黃秀芳最重要政見，恢復369重老敬老禮金，總統、副總統也一再站台背書，讓藍營一度擔憂在鄉下有殺傷力，王惠美陣營先是質疑財源，選戰最後兩周，又把球打回中央，指出綠能稅若真通過，就全面恢復369敬老金，化解鄉村掠票的殺傷力。

黃秀芳主攻政見之一是彰化放棄2020台灣燈會主辦權，要爭取再辦，但燈會屬活動性質，且該議題在立委補選就打過，加上2012年在鹿港也舉辦過，新鮮感不夠，「大拜拜式美學」近年來也屢有檢討聲音，較難以引起全面共鳴。

王惠美這次勝選，感謝彰化縣政府用心，特別強調「縣府的施政成果是我最大的後盾」。施政表現上，彰化鐵路高架化歷經5屆爭取、二林中科磨劍10年、彰化縣生態教育中心、東彰快速道路、洋仔厝溪聯外道路、鹿港溪風華再現等，都在任內得到突破，而被拿出來攻擊最厲害的大埔截水溝道路擴寬、鹿港轉運站等，重大工程多次流標，也都再選前發包出去了，留給對手發揮的空間不太大。再加上藍營空前團結，讓王惠美再次守住「不敗女王」的頭銜，順利連任。