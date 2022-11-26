張善政喜迎勝選桃園市長，小內閣盼各界舉才放下顏色都會考慮。(呂筱蟬攝)

桃園市長之戰國民黨張善政大勝民進黨鄭運鵬，對於拿到超乎意料的領先幅度勝選，張善政說，這樣的高票是很多民調沒有預測到的，他感謝很多隱性選民在最後幾天被他的誠意與政見所打動願意出來投票。他說，自己不是典型政治人物，到現在也不是，以他勝選及得票數，可以讓國家政治走向更優質而不是只耍嘴皮子。對於小內閣張善政也說，希望各界不吝於舉才，只要願意放下顏色真正展現實力都會考慮。

張善政說，一開始他不是典型政治人物，到現在也不是，他的勝選代表選民已經可以接受所謂不是典型的政治人物，可以接受不會花言巧語、講話到現在也還是會結巴，民眾會看到候選人背後的能力與專業。

對於是否有可能延攬選前支持他的前台北市議員羅智強或是落選的無黨籍鄭寶清？張善政說，現在不敢講，但將來徵詢他們很多市政意見絕對跑不掉，他也說要和大家請求，將來小內閣人選各界不吝於舉才給他當作參考，只要是願意放下顏色真正展現能力都會考慮。

對於成功翻轉桃園綠地變藍天，張善政則說，翻轉桃園就是希望桃園有一個新的不同發展的機會，自己的政見會讓桃園繼續走向另外更高的一層樓，翻轉桃園是從桃園未來潛力來看，不從政黨競爭來看，而他上任後既要興利也要除弊，大家看到公共工程問題要趕快解決，他也強調不會先入為主認為有弊案，而是要解決問題讓公共工程品質讓市民朋友安心，譬如八德運動中心，或是要開幕卻一職延宕的總圖書館，將來一旦開放使用，會讓市民非常安心去使用是當務之急。

張善政說，鄭運鵬和鄭文燦都打電話向他恭喜，他也請託，希望鄭運鵬將來在立法院繼續提供桃園發展的建議，而和鄭文燦交接目標就是要做到無縫接軌，是他接下來一個月非常重要努力方向，有信心一定會做到。