中國人民外交學會會長王超本月早前率團訪美，拜會美國前國務卿季辛吉等人，訪問團成員復旦大學國際問題研究院長吳心伯指出，此次訪美發現美國對華政策的新範式已經成形，對中國抱持消極態度的意見佔多數，下屆總統大選前這段期間是雙方改善關係窗口期，美國總統拜登可能適度改善對華關係。

《東網》指出，吳心伯表示，此行訪美明顯感覺到美對中國的判斷、對中美關係未來走向的判斷、對美國對華政策的看法都已形成定見，佔較大部分的消極意見認為兩國關係已無回轉之地，需加大制裁打壓中國，以及在不同領域與中國脫鈎，甚至為中美重大衝突做準備。積極的意見認為中美應加強溝通交流，推動合作且管控分歧，避免衝突發生。

被問及美國社會對華態度，吳心伯指出，會面的美方人員謹言慎行，反映他們重視政治正確，不再比擬兩國來往為接觸，只承認兩國正在溝通，這一情況在川普和拜登上台後惡化。但是他們也相信，美國國務卿布林肯未來訪華時，能打開新局勢，為下一步發展作規劃。

報導說，對於民主黨在中期選舉取得成果好過預期，吳心伯認為可以讓拜登政府在中美關係上有更多自由，可在一定程度上改善兩國關係。他擔憂對華問題表現強硬的共和黨奪得眾議院，可能不利於美中未來發展。他表示，下屆美國總統大選之前的這段時間，中美關係現正處於窗口期，拜登可能適度改善對華關係。