隸屬於亞足聯的隊伍，在本屆世界盃發光發熱，澳洲26日比賽以1比0險勝突尼西亞，拿下了小組賽3分積分，今年已有4支亞足聯球隊在世界盃搶下勝利，而目前唯一沒有拿下積分的，就是豪砸2200億美元（約新台幣6.8兆）整建球場設施的地主國卡達。

澳洲在地理上原本屬於大洋洲足協的一員，不過這支「袋鼠軍團」實力相比其他成員太過突出，因此在2006年成為了亞足聯的會員，雖然能在亞洲賽場上取得不錯的成績，不過澳洲來到更高層級的世界盃也是年年失利，直到26日面對突尼西亞，才拿下睽違12年的世界盃勝利。

澳洲艱辛拿下3分積分後，成為自沙烏地阿拉伯、日本及伊朗之後，第4支在本屆世界盃贏球的亞足聯隊伍，本屆亞足聯球隊的戰績來到4勝、1平、4負的戰績，勝場數也追平了上一屆的世界盃，也替長期被看扁的亞洲足球出了一口氣。

韓國首戰以0比0逼平南美豪強烏拉圭，也有1分積分進帳，但身為世界盃地主國卡達卻相當悽慘，不僅2戰全敗空手而歸，甚至已經提前淘汰出局，成為本屆首支無緣16強的球隊，卡達花了上千億美元投入在世界盃建設中，卻沒有反映在球隊戰績上，身為2019年亞洲盃冠軍的卡達，已經坐實了世界盃史上最弱地主國的稱號。