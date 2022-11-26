4年前，楊文科在驚濤駭浪中選上新竹縣長，4年來，他傾聽各方意見，做出紮實政績，民進黨找不到能與之匹敵的縣長人選，徵召客家部主任周江杰上陣，實已豎了「白旗」，楊文科挾著高人氣當選，早是意料中事，也將開啟新竹縣全新的政治格局！

楊文科是非典型政治人物，他最讓人樂道的是「傾聽」，不分黨派所提建議不管好壞，他都聽進去，不會反駁，實實在在做事的態度，讓前縣長范振宗和林光華2位綠營大老都和他站在一起，猶如海納百川的親和力，施政也無重大缺失，使民進黨很難見縫插針。

楊文科因是公務員出身，不像民進黨縣市長擅長媒體操作宣傳，大多數縣民對他並不熟悉，在前新竹市長林智堅倡議大新竹合併時，楊文科回應認應合併升格，召開竹竹苗首長會議決議竹竹苗合併升格第7都，以竹竹苗區域整體發展為考量，也拉高他在全縣和全國的知名度。

楊文科以竹科經驗，擘畫新竹縣未來30年發展願景的政策，開源節流，招商引資也見成效，尤其是遠百竹北店進駐，AI智慧園區4大廠商陸續開工，連續4年獲財政部非六都招商王，更被媒體評為招商王、賺錢王、減債王「三冠王」，帶動整個連任勝選氣勢！

更重要的是，楊文科推動「老中青幼都政照顧」政策，竹北市新建嘉豐國小和勝利國中，解決學生就近入學問題，設置YouBike2.0，興建22座特公園，各鄉鎮建設也是百花齊放看的到，政見達成率高達92.2％，施政讓民眾有感，更讓他立於不敗之地。

民進黨原認定林智堅是最能與楊文科一戰的人選，但林完全無意願，鄭朝方也知戰不贏楊文科，早早相中竹北市長就定位，不願與楊文科硬碰硬，原欲「禮讓」竹北市長何淦銘選縣長，也無疾而終。

綠營在找不到人選下，只能由周江杰披掛上陣，周對能否勝選是心知肚明，選戰開打以來又提不出吸引人的政策和政見，儘管蔡英文總統2度來拉抬選情，也很難扭轉頹勢。

楊文科毫無意外順利連任縣長，在地方政治有很大的象徵意義，就是他終結了林光華、鄭永金及邱鏡淳3個地方派系20多年來的纏鬥，將做為真正有實力的「領頭楊」，開啟新竹縣全新的政治格局。