汪小菲近日因為離婚後的生活費，和大S隔空互槓，也讓張穎穎順勢上位，汪小菲也鬆口認愛，不過卻流出兩人電話錄音，內容是在討論避孕的事，這讓張蘭在直播帶貨時，忍不住爆氣，還直接打電話報警。

近日流出疑似汪小菲和張穎穎的錄音對話，男方說：「那有了就生唄，怎麼了？」女方回說：「不可能生，生屁生，我剛打了一個」，之後男方又給建議「我告訴你寶寶，最好的方法，就是吃避孕藥，對你沒有任何傷害」。內容似乎在討論避孕。

不過網友聽了後都質疑是假的，聲音根本不像汪小菲，認為是有人故意造謠抹黑他，而汪小菲媽媽張蘭稍早在直播間帶貨時，也怒批「誰放的？誰要負法律責任」，表示洩漏個人隱私要受到刑事制裁，更當場打電話報警，認為錄音已傷害到她和家人，「我可以包容家裡親人，但堅決不縱容這些惡劣行徑。」

張穎穎之前替汪小菲發聲，讓兩人戀情高調起來，而之後汪小菲微信朋友圈發文也曝光，「愛就愛了，後果我能承擔！我汪小菲，對朋友對任何人，都問心無愧，愛你們」，他也在張穎穎抖音留言「謝謝你陪伴我，謝謝你陪我生活」，被視為認愛。