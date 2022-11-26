彰化市長選舉，市長林世賢囊括逾5萬票，得票率近5成，高票順利獲得連任，林世賢發表當選連任感言指出，感謝市民鄉親們，對於由他所率領的市公所團隊，4年來努力打拼的建設政績，予以高度肯定；強調走中道、不分黨派的施政方向是正確的，期許繼續當「全民的市長」！

彰化市長選舉，2018年林世賢、黃玉芬、張東正形成三腳督，林世賢以4萬3085票，打敗國民黨張東正4萬2766票和無黨黃玉芬的3萬7006票；今年黃玉芬、張東正捲土重來，只是國民黨改提名初選勝出的黃玉芬，張東正參加黨內初選又登記參選，遭國民黨開除黨籍。藍營形成嚴重的分裂。這次5人參選，選舉結果顯示，林世賢有了執政優勢和施政成果，衝破「三角習題」，得票大幅領先。

林世賢慰地說，5萬多票的肯定，顯示出市民們對於市公所同仁4年來努力的肯定，未來4年的施政藍圖，包括：打造中友百貨商圈綠園大道；積極推動彰化交流道特定區解編後，善用彰化綠能資源，催生打造700公頃「綠能科技城」；以及，在擴大都市計畫的東區，配合國家晶圓廠設備國產國造政策，積極促成設立「晶圓廠設備生產基地」，讓東區都市計畫650公頃更甚員林184公頃的發展，帶領彰化迎接更好、更進步的新未來。