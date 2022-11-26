「魏家班」大家長魏東河（左）與當選市長的兒子魏嘉彥，感謝市民支持。（競總提供）

花蓮人口數最多的花蓮市有4人參選，國民黨開放參選，黨內激戰纏鬥，魏嘉彥擊敗政壇老將李秋旺，接下哥哥魏嘉賢市長的棒子，魏嘉賢轉戰議員、而另一位弟弟魏鈺晟則參選市代，魏家一門三傑都高票當選，刷下地方政治另一紀錄，也延續「魏家班」地方政治勢力。

「魏家班」是地方知名政治家族，父母都曾任縣議員、父親魏東河仍在政壇活躍。魏嘉彥從議員轉戰市長，哥哥市長魏嘉賢屆滿也回鍋參選議員、最小弟弟魏鈺晟登記參選市代，3兄弟都投入選戰。

國民黨開放參選，魏嘉彥與政壇老將、傅家支持的李秋旺纏鬥激烈，到選前仍評估，雙方選情約五五波、各有勝算。今天一開票，魏嘉彥微幅領先，隨著票數一路衝高，得票到了1萬2000票，魏嘉彥確定當選，現身競選總部現場，向支持者表達感謝。

「感謝，感謝再感謝」，38歲魏嘉彥說，他從26歲投入政壇，感謝這12年來一直鼓勵及支持他的親朋好友們，有大家的鼓勵才能走到今天，12年來他自己學習也成長不少，這次的市長選舉，是市民對自己的一次重要的考試，很開心能通過考試。

他表示，選舉已經結束，他衷心希望無論是支持哪一位候選人，就讓所有的成見停留在選舉結束那刻，他要感謝3位可敬的對手，「未來4年請大家監督魏嘉彥，讓我們繼續攜手合作打拚。」

他表示，選舉期間提出3項創新的主軸及12項的政見，未來4年會努力打拼兌現，繼續愛花蓮，讓花蓮市成為宜居城市，讓人民過更好生活。

花蓮市人口近10萬人，是全縣最多，市長選舉共有國民黨魏嘉彥、李秋旺，民進黨謝豪杰及無黨籍蔡志明4人競爭。謝豪杰穩住綠營基本盤，他算政壇新人只擔任過一屆代表，知名度較不足，但勤跑基層拜票，衝出知名度與口碑，算是綠營新秀。