連任成功的雲林縣長張麗善26日晚上7點抵達虎尾聯合競選總部，自行宣布當選，她強調這次選舉充滿抹黑造謠，希望選後不要再抹黑她與張榮味，這是1場邪不勝正的選舉，以後也不要再說什麼家族政治，此次她當選，是鄉親一票票透過民主機制選出來的，不是世襲的，是民主的。

張麗善虎尾聯合競選總部自下午4點開票後，每次主持人用麥克風報票，都傳出陣陣歡呼聲，因為各鄉鎮紛紛傳來捷報，晚間近7點已領先對手5萬票，張麗善隨後於7點抵達競選總部，自行宣布當選，與支持者握手擁抱慶祝，一起觀看事先就安排好的勝選高空煙火。

張麗善表示，此次選舉的勝利，不只是全體雲林人的勝利，更是品德操守與良善的勝利。我們贏的不只是這場選舉，同時贏回了雲林人應有的尊榮。這次選舉可說是她過去4年施政的期末考，很高興也很感激雲林鄉親肯定她過去4年的政策。

張麗善說，她要感謝競選團隊，從9月25日在水林鄉成立第1個後援會開始，團隊成員就跟著她在雲林各鄉鎮走透透，其後「20鄉鎮廟宇親履巡迴」，等於又走了一輪。也要感謝雲林縣府行政團隊這4年來的努力，繳出亮麗的施政成果，讓雲林鄉親願意再給我們1次機會，用未來的4年拼8年。

張麗善強調，對手在這次選舉抹黑造謠，但經過選舉的檢視，已充分證明她沒有使用特權，沒有任何特權。選舉是一時的，希望所有的攻擊與抹黑都停留在選舉的時刻，勝選的激情也停留在今晚。