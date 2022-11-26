女星小優（游振宜）從綜藝節目《大學生了沒》出道，個性活潑外向加上幽默風趣的談吐，讓她即使在節目收官後仍繼續活躍於螢光幕上；小優日前擔任好友杜姸的伴娘，沒想到伴娘裝尺度太誇張，讓網友看了驚呼「新娘會生氣吧」。

小優從大學生時期就是《大學生了沒》班底，畢業後更直接成為通告綜藝咖，也出演過戲劇，有趣討喜形象深受觀眾喜愛；而小優在演藝圈也有不少好友，昔日「無名小站」女神杜姸就是其中之一，昨（25日）晚間杜姸婚禮上，小優就是伴娘團之一，伴娘裝扮意外引起討論。

小優伴娘裝前後失守，辣到網友超驚訝。（圖／摘自游小優IG）

在婚禮結束後，小優陸續在IG分享當伴娘的美照，及好友們拍下她忙著當伴娘的瞬間，令人驚訝的是，小優的伴娘裝尺度非常大，胸前深V低胸設計，讓她的D奶都快掉出來，沒想到轉過身更辣，背部只有用兩條線綁起來，美背幾乎被看光，性感火辣模樣讓人口水直流。

大票網友被小優罕見性感優雅模樣驚艷到，紛紛留言讚嘆，「太辣了吧」、「這樣新娘不會生氣嗎？」、「辣成這樣，新娘同意嗎？」、「小優身材太好了」、「被小優平常嘻嘻哈哈的樣子騙了，身材辣到不行」。其實杜姸曾透露，6位伴娘的禮服都來自不同婚紗公司，她也不吝嗇伴娘比她辣。