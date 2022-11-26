嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」是名字最長的候選人，因為別出心裁的名稱和亮眼的外型，自參選以來就備受關注，如今成功當選嘉義市議員，讓幕後推手網路名人「小商人」興奮地直呼：「我去安排瀧澤蘿拉來嘉義謝票，順便發雞排，爽啦」，更向粉絲承諾不會改名，「要讓議長念出來」。

嘉義市議員第一選區（東區）總共有18名候選人，最終只取10席，整體而言競爭非常激烈，不過田慎節最終以新人之姿當選，拿下2813票，得票率5.57%，排名為該區域第9名。

對此，網紅「小商人」稍早在臉書粉專《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》發文慶祝，登記14號的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」已經不是候選人，而是真的當選了，同時小商人也感謝民眾支持，還說將會安排前AV女優龍澤蘿拉（水咲蘿拉）到嘉義謝票，順便分送雞排給鄉親，大喊：「爽啦！」

貼文曝光沒多久，隨即吸引2.4萬人按讚朝聖，「真的當選了？太屌了」、「質詢的穿著可以比照競選嗎」、「可以安排三上悠亞嗎」、「連任的時候可以請河北彩花嗎？我馬上遷戶口」、「可以先預告日期嘛？我要先請假XD」。

另外，也有網友好奇詢問：「顏議員當選人進議會名字會一樣是這個嗎？」小商人則回應，要讓議長念出這完整的名稱，直說：「他沒講好我要放進粉絲團噹」。

事實上，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」原本是名為「Molly 翎熹」的網紅，參選時提出的4點政見一度在網路上掀起熱烈討論，分別是：「一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並列為傳統保護文化。二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。三、嘉義市性專區設立。四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」。