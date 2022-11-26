18歲公民修憲複決案宣告失敗！公民複決案，雖獲台灣主要政黨表態支持，但仍然無法跨越修憲高牆，對此，18歲公民權推動聯盟召集人林月琴指出，雖然未能通過修憲門檻，但從得票數及得票率來看，其實在所有縣市都擁有高支持度，呼籲所有年輕朋友不要灰心，要世代同行，繼續前進。

立法院院會今年不分黨派、109位委員一致同意「18歲公民權修憲案」，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，公告半年後在昨天由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。

18歲的王心姸表示，很遺憾今天的公民複決沒有達到同意的門檻965萬票，雖然結果不盡人意，這次的行動會化作一股力量，希望在18歲公民權這條路上前行。

十八歲公民權推動聯盟發起人、監察委員葉大華說，這場運動從2005年開始到現在，且今天也證明已有500萬人的支持，而且同意票大於不同意票，證明有那麼多人都深深支持著年輕世代，請大家千萬不要放棄，要繼續努力。

《兵役法》規定滿18歲者需服兵役，台海情勢緊張下，也可能會延長兵役期間，台少盟呼籲，要求18歲的年輕人付出生命上戰場，但連一張選票都不願意讓他投，現行《民法》《刑法》 與《憲法》中，成年年齡不一樣，形成18歲有責任為國家付出，但國家不願意給予應有權益的不公現象。

18歲公民權推動聯盟召集人林月琴指出，不會因為修憲案複決未通過就因此放棄，會持續連結今年三月於18歲公民權修憲投下贊成票的109名立法委員，共同要求政府相關部門進行相關法案的研議與修定。