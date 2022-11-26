台北市議員第3選區（松山、信義）參選爆炸，藍營女將徐巧芯今年以最高票之姿順利連任（摘自徐巧芯臉書）

台北市議員第3選區（松山、信義）今年參選爆炸，又因人口下滑減少1席，形成16搶9激戰，藍綠競爭壓力加劇，加上新人搶攻、第三勢力來勢洶洶，選情緊繃，根據開票結果，最高票由藍營女將徐巧芯奪得，無黨籍吳崢二度參戰，仍以396票之差成為落選頭，無緣接棒網紅呱吉邱威傑的席次。

根據中選會晚間9時開票結果，松山、信義區被視為兩大吸票機的徐巧芯與王鴻薇開出紅牌，各自以2萬7205票、2萬5727票位居前二，而民進黨新人張文潔順利接棒父親張茂楠，以2萬1011票奪得季軍，現任許淑華也衝出2萬539票好成績，居第四。

第五名由國民黨新人詹惟元拿下，得票數1萬9273票，民進黨許家蓓以1萬7618票奪得第六名，第七名、第八名則由老將秦慧珠、戴錫欽拿下，兩人各自取得1萬7103票、1萬5944票，而民進黨老將洪健益則以1萬5082票吊車尾連任。

松山信義區應選9人，國民黨提名5席皆在安全名單，民進黨提名3老將、1新人順利保住4席，藍綠席次不變，而本屆落選頭吳崢，今年二度參戰議員，誓言接棒邱威傑，但最終以1萬4686票居第十名，再度成為落選頭，民眾黨楊寶楨則以1萬2158票位於第十一名。