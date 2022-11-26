新人邱愛珊以最高票當選市議員。（邱愛珊提供／陳淑娥台中傳真）

台中市議員第4選區為11搶5局面，國民黨提名的新人邱愛珊以最高票當選，晚間直播時哭成淚人兒說，3年多前就開始勤跑基層，從零走到現在，這次乘載太多鄉親的期待，未來責任將更重大。

台中市最激戰的市議員第4選區，新人邱愛珊3年多前開始勤跑基層，這次以最高票獲得后里、豐原鄉親的支持，晚間她在競選總部直播，和所有支持者一起放煙火慶祝，同時感謝盧市長，因為有溫柔女性的執政成果，讓大家可以認同用溫柔守護的力量來推動建設、照顧鄉里。

邱愛珊直播時幾度泣不成聲，她說，從零走到現在，雖然一路走來大大小小事件考驗著，但每當她聽到大家的加油聲、看見大家期待的眼神，她知道一定不能放棄。

邱愛珊指出，這次乘載太多鄉親的期待，責任將會更大更大，這不是她個人的勝利，是后里人、豐原人的勝利，一起攜手創造奇蹟，終於可以告訴孩子「努力肯打拚的人是會被肯定的」。她也說，未來如果有做不好的地方，請鄉親持續給她鞭策跟指導及多多包涵。