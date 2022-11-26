周春米稍早自行宣布當選，屏東綠色執政將延續長達至29年，但屢戰屢敗的國民黨卻彷彿看見曙光，從開票開始，蘇清泉一路緊咬周春米不放，地方政壇人士分析，此次「小輸」振奮藍營信心，只差等待那位能一呼百應的共主人選。

從歷年選舉可以看出，1989年前屏東縣幾乎都為國民黨主政，1986年民進黨成立後，蘇貞昌在1989年拿下縣長寶座，但僅一任就被國民黨籍的伍澤元打敗，不過從1997年起至今，屏東一片綠油油，藍營不管派誰出征，都無法翻轉變藍天。

從蘇嘉全贏5萬餘票，到潘孟安曾贏到10萬餘票，屏東縣長選情也隨之一年比一年冷，地方人士指出，「選情冷就是種警訊」，可惜國民黨似乎無動於衷，2018年全台掀起「韓流」，不少縣市綠地變藍天，但屏東縣仍在綠營掌握中。

地方人士分析，由屏東縣議會藍綠所占的席位來看，幾乎處於一種平衡狀態，由此可知，國民黨在地方的勢力，並未因拿不下縣長而削弱，所以藍營在屏東面臨的最大問題，是找不到那位能一呼百應的共主，無人登高一呼、眾山響應，而今「小輸」，就差那臨門一腳了。

地方人士指出，當周春米、鍾佳濱、莊瑞雄為屏東縣長黨內初選殺到見骨時，國民黨遲遲推不出人選，這在氣勢上就已經先輸了一大半，不過周出線後面臨黨內內痕危機，最後雖贏卻贏得不好看，這無疑為藍營製造一次機會。

地方人士說，蘇清泉有把握到此次綠營分裂機會，由投票率及投票率來看，蘇清泉選前一再強調的中間選民以及「看不下去的泛綠人士」，似乎有起到催票與拉票的作用，讓藍營看見曙光，也讓民進黨嚇壞了。

因此，國民黨的選後未來充滿希望，地方人士說，國民黨一定要延續這次的選舉熱度，去尋找或培養一位共主，趁機團結黨員、振奮士氣才能拚翻轉，且一定要改革政治理念，不能再分化長輩與年輕人的對立。

地方人士透露，不少參加國民黨的年輕人都說，只要沒有政治背景或資源，可能會成為萬年助理，連要參加黨內初選都很困難，直到自己排除萬難選上後才會被重視，那種感覺很差。

地方人士強調，選縣長與村里長、鄉鎮代、鄉鎮長是綁在一起的，如果沒有基層層層支持，候選人是很難憑一己之力登上縣長寶座，而在歷年的選舉中，藍營在各層級的選舉資源整合上相當弱，加上又沒有領導者帶頭衝，看在選民眼裡會產生不可靠的感覺。