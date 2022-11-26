國民黨地方九合一大選勝選，國民黨主席朱立倫勝選後發表談話表示，這場選戰勝利，不單是國民黨的勝利，也是全台灣人民、民主與所有非綠陣營的勝利，謝謝大家共同站出來挺善良、公理、正義，讓台灣民主能展現出來。（周志豪攝）

國民黨地方九合一大選勝選，國民黨主席朱立倫勝選後發表談話表示，這場選戰勝利，不單是國民黨的勝利，也是全台灣人民、民主與所有非綠陣營的勝利，謝謝大家共同站出來挺善良、公理、正義，讓台灣民主能展現出來。

但朱立倫提醒，這場選戰還沒有結束，12月18日還有嘉義市長選舉，明年1月8日還有台北市第三選區立委補選，之後還有南投縣立委補選，呼籲全黨上下一定要全力支持嘉義市長黃敏惠連任，面對後續立委補選也要全力加油。

朱立倫也批評民進黨，濫用人民賦予權力，掌握媒體操控民意，動用網軍會被民眾唾棄；呼籲還有近一年半任期的蔡英文總統，「回來擔任總統吧」，不要只當每一天都在爭鬥，為了權力與一黨之私不顧全體民眾權益的民進黨主席。

朱立倫肯定，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕帶領的連任團隊，過去好好做事、實實在在腳踏實地，過去努力的政績獲得民眾肯定；這一仗不容易，尤其在桃園、台北、基隆選將面對有無窮無盡資源的民進黨抹黑、奧步能挺過來，值得給掌聲。

朱立倫還提到，在最艱困選區打拚奮戰到底的柯志恩與王育敏，打得非常漂亮的謝龍介，深根基層獲肯定的蘇清泉也應獲得掌聲；他也要向國民黨艱困選區的選民致歉，過去努力不夠，四年後一定回來把這幾個選區綠地變藍天。

對於勝選，朱立倫點名感謝前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜、中廣董事長趙少康郝龍斌等每位中央助選團成員不畏辛勞助選，也感謝全台灣各地不畏風雨，願站出來挺國民黨的團隊與同志，因為有他們國民黨這次才能在台灣各地勝選。

朱立倫說，黨中央與所有黨務同志都只是配角，只是助選員、拉拉隊、總教練，角色就是為所有同志鼓勵、加油、支持、協助。

朱立倫表示，他身為黨主席、作為總教練，一直堅持國民黨要走對的路、提名對的人，雖然很辛苦，但這次勝選代表走正道的路露出曙光；未來的路仍遙遠，挑戰還非常多，不能有一絲一毫鬆懈，對的路一定要堅持。

朱立倫宣示，所有台灣人民利益與需求，就是國民黨的利益與努力目標，未來國民黨一定繼續堅持走中道、理性穩健的路，結合社會中道力量成為主要支持者，不會走偏鋒與極端，會堅持捍衛中華民國、守護民主自由，努力維護區域和平。

朱立倫說，護台灣、保民主、拚未來與真正愛台灣是國民黨中心任務；未來沒有一絲一毫鬆懈空間，團結打贏每一場勝仗，為台灣人民勝利努力。