2022台灣九合一選舉結果陸續出爐，台北市長三腳督之戰，由國民黨蔣萬安勝出，民進黨候選人陳時中、以無黨籍參選的前台北副市長黃珊珊均宣布敗選。路透報導，主要反對黨國民黨 （KMT）贏得首都控制權，無疑是對總統蔡英文押注抗中保台牌的挫敗。

報導指出，九合一選舉是選出各地市長、縣長和議員，主要關注新冠疫情、犯罪率等國內問題，似乎對兩岸政策沒有直接表態或影響，但領導執政的民進黨（DPP）蔡英文總統，已將這次選舉改寫成不僅僅是地方性的投票，還是向世界展示，台灣如何在與北京的緊張關係升溫下，捍衛自身民主的一場選舉。

國民黨在這次21縣市首長中拿下13席大獲全勝，而民進黨只取得4個縣市席次，大致符合預期，與2018年地方選舉的結果相似。

由於這次選舉是中共二十大召開僅1個月後舉行，大陸國家主席習近平史無前例取得第3任個期，九合一也被視為未來兩岸關係走向的重要指標。