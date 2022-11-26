台灣九合一選舉結果揭曉，備受關注的首都台北市由國民黨籍候選人蔣萬安稍早自行宣布當選，此外，其他北、中、東部國民黨皆大獲全勝。路透社則以「蔡英文總統的中國威脅賭注宣告失敗」為題，報導我國在野黨在此次地方選舉呈現一片「藍天」。

報導指出，蔡總統以輕蔑態度看待這場被定調為對中國大陸日益好戰」的地方選舉，卻不如預期。各縣市開票選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長等9項公職人員，表面上是COVID疫情、犯罪等國家議題，不過當選人對大陸政策沒有直接發言權。

儘管民、國兩黨皆強烈否認向北京政府靠攏，但傳統上依然與大陸保持密切關係，競選活動大多集中在人口稠密的北部地區，尤其首都台北市。現任柯市長所屬小黨「民眾黨」則因任期限制無法再次角逐競選。

選舉結果顯示，國民黨在包括首都台北市在內的21個縣市長席位贏下13席，民進黨4席、民眾黨1席。民進黨台北市長候選人陳時中稍早宣布敗選，哽咽稱「我讓大家失望了」，呼籲民眾繼續支持蔡總統。

國民黨將矛頭指向蔡總統面對大陸過度對立，此次選舉更猛攻執政黨在疫情期間的應對政策，尤其上半年才經歷一場確診風暴。