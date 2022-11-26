民進黨在這次地方大選又一次慘敗，輿論將矛頭指向民進黨提名出了問題，放任網軍側翼肆虐引起人民反感。民進黨秘書長林錫耀晚間在記者會上表示，提名問題會列入檢討範圍，但這次以徵召的方式提名，也是經過黨內民主程序；至於所謂的側翼網軍，都不是民進黨主要成員。

林錫耀說，提名問題會列入檢討範圍，其實民進黨已經成立三十幾年，各種提名方式都有，這次雖然大部分以徵召方式決定，不過這也是經過黨內民主程序，經過黨的全代會中執會決定的徵召。

林錫耀強調，徵召的過程第一步也是協調，我們都有內部民調，幾乎沒有一個例外，而且最後決定也是由選對會九位選戰經驗豐富的人用共識決方式做決定，是不是提名方式有問題我們會作為檢討。

對於側翼網軍引起人民反感的質疑，林錫耀指出，任何政黨它的體制，而民進黨的體制與工作人員都很明確，「側翼網軍都不是民進黨主要成員。」林錫耀強調，至於是否他們有凌駕民進黨？外界應該自有公評。