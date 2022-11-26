林襄2歲的侄子也到場。（羅永銘攝）

林襄近期暴紅成流量密碼，今天出席輕珠寶品牌代言記者會。（羅永銘攝）

「啦啦隊女神」林襄近期暴紅成「流量密碼」，近期還擔任《全明星運動會4》黃隊經理，一舉一動都成了焦點。她今（26日）輕珠寶品牌代言記者會，現場擠滿男粉絲，竟還有小鮮肉當場求婚，讓她羞說：「沒想到被那麼小的小鮮肉求婚有點嚇到。」其實求婚的小鮮肉是林襄2歲姪子，還幫姑姑戴戒指，模樣可愛。

身著白紗洋裝的林襄昨被問起何時想婚，她說目前單身也還沒有計劃，「以前小時候幻想過早婚早生，但已經錯過那個年紀，現在還是投入事業，感情的是還是順其自然。」

未來如果被求婚，她希望可以低調一點，坦言18歲的初戀曾讓她動了結婚念頭，「因為那是第一段感情，通常都會比較單純一點，跟他交往了3年，我學生生涯都是他。」

林襄是喜歡有儀式感的人，所以收到珠寶類型的禮物，都會很開心，至於最印象深刻的禮物，她說：「當時初戀的男友在我很難過的時候買一包小熊軟糖給我，我感動到流眼淚。」

此外，《全明星運動會4》黃隊隊員林玉書日前傳出因被霸凌而退賽，被問到黃隊現在的氣氛，林襄語塞表示：「一直都不錯。」但不願意多談論細節。