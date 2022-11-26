九合一選舉落幕，台北市議員第四選區，民進黨台北市議員王世堅以第一高票當選，反倒是老將梁文傑掉出榜外成落選頭；而上屆落選頭民進黨籍顏若芳，這次以第三高票當選；另還有民眾黨籍新人林珍羽、國民黨籍新人柳采薇也成功當選，替第四選區成功換血。

王世堅在選戰過程中，成為民進黨的良心，多次逆風發言遭到側翼、同黨人士出征，但沒有影響他的選情，王世堅稍早表示，「合乎情理，出乎意料」，更說自己的當選也是對側翼和網軍最大的打擊和諷刺，因為他們每天都恨不得打倒王世堅。

而梁文傑意外成為落選頭，其稍早也在臉書寫下，出乎自己及許多人意料；他也說，這次加上親綠的無黨籍市議員林亮君，綠色陣營在中山大同區維持住共上4席，盼這些人發揮最大戰力監督國民黨甫當選的市長蔣萬安。

而新人林珍羽已在臉書宣布當選，並感謝選民支持；柳采葳也PO文宣布好消息，並表示，這次選戰，要謝謝的人太多太多太多了，無數人的幫忙，才能走到這邊，無數人的拉票，才有這個機會，也強調自己高興一個晚上就夠了，因爲接下來必須戰戰兢兢的服務大家。

上屆成為落選頭的顏若芳，此次重返戰場，並以第三高票當選，顏在臉書表示，自己一步一腳印的走遍中山大同大街小巷，感謝大家的信任，用選票將自己送回市議會。

顏若芳表示，民進黨的北市選情、全台選情也讓大家了解到，從政沒有一路順暢的，儘管身在黑暗當中，仍要努力點亮台灣，持續檢討、改進，才能成為更好的民進黨，創造更好的政治。

其餘當選者為國民黨籍現任議員王炳甫、民進黨籍現任議員陳怡君、國民黨籍現任議員葉林傳、無黨籍現任議員林亮君。